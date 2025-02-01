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Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı haberi
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Kocaeli’de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi haberi
Kültür ve turizm kenti Edirne 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı haberi
Edirne’nin çanak yerleşimi kış aylarında hava kalitesini düşürüyor haberi
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi
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Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj, Çanakkale sahillerinde yeniden görülmeye başlandı.Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj geniş alana yayıldı. Dalga...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı haberi

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj, Çanakkale sahillerinde yeniden görülmeye başlandı.

Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj geniş alana yayıldı.

Dalgalarla kıyı şeridini kaplayan müsilaj, Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşırken Eceabat ilçesi sahilinde de gözlendi.

Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor.

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj nedeniyle “Marmara Deniz Eylem Planı” hayata geçirilmiş, bu kapsamda tonlarca müsilaj denizden pompalarla çekilmişti.

Müsilaj

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