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Çanakkale’de annesi ölen tayı, inek emziriyor haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde annesi ölen taya, bir çiftlikteki inek annelik yapıyor.İlçeye bağlı Şapköy köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 62 yaşındaki Nevzat Kaptan, araba çarpması sonucu ölen bir atın başın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de annesi ölen tayı, inek emziriyor haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde annesi ölen taya, bir çiftlikteki inek annelik yapıyor.

İlçeye bağlı Şapköy köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 62 yaşındaki Nevzat Kaptan, araba çarpması sonucu ölen bir atın başındaki bitkin tayı sahiplenerek ahırına götürdü.

Ahırdaki “Simental” cinsi inek, bir süre sonra tayı emzirerek annelik yapmaya başladı. İneğin yanından ayrılmayan tay da çiftlik sahiplerinin adeta maskotu haline geldi.

Kaptan, AA muhabirine, uzun yıllardır hayvan yetiştirdiğini ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi.

Tayı, araba çarpması sonucu ölen annesinin başında görünce üzüldüğünü ve hemen çiftliğine getirdiğini anlatan Kaptan, şunları kaydetti:

“Hayvanlarımızın bulunduğu ahıra tayımızı koyduk. Ahırımızda bulunan ineğimiz bu yavruyu sahiplenmiş, yanına almış, emziriyor. Torunlarım da bu tayı çok seviyor. Ailemizin bir parçası oldu. Torunlarım da mutlu oluyor diye bu tayı bırakmadık ve bakıyoruz. İneğimiz de bu tayı çok sevdi. Beraber arazimizin içerisinde de geziyorlar, otlanıyorlar.”

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