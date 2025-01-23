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Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi
Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi
Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik’te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi
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Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla aşağıya düşerek yaralandı.

İlçe merkezindeki Millet Caddesi Ordu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katından buzdolabı indirmeye çalışan E.K, dengesini kaybedip dolap ile birlikte aşağıya düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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