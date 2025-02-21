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SYS Grup, IDEX 2025’te stratejik anlaşmalara imza attı haberi
Bursa’da Teknoloji Zirvesi başladı haberi
İstanbul’da kuyumcu dükkanını kurşunlayan şüpheli yakalandı haberi
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu yapıldı haberi
VavaCars, A.C.E. Awards’ta elmas ödülün sahibi oldu haberi
Ataşehir’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi
Bursa’da 3 kuşağın bir arada ürettiği ahşap ürünler 74 ülkeye ihraç ediliyor haberi
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Çanakkale’de çalınan tır Konya’da bulundu haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çalınan tır, jandarma tarafından Konya'da bulundu.İlçeye bağlı Çardak beldesinde N.S'ye ait tır arızalanınca otoparka çekildi.Tırın daha sonrasında çalındığını fark eden N.S, durumu 112 Acil Çağ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de çalınan tır Konya’da bulundu haberi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çalınan tır, jandarma tarafından Konya'da bulundu.

İlçeye bağlı Çardak beldesinde N.S'ye ait tır arızalanınca otoparka çekildi.

Tırın daha sonrasında çalındığını fark eden N.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu tırın Konya'ya götürüldüğü tespit edildi.

Konya'da 2 iş yerinde yapılan aramalarda tır bulunurken, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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