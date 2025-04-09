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Çanakkale’de evde çıkan yangın söndürüldü haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Terzialan beldesi Çakmakçayır Mahallesi'nde İsmail Ceylan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evin ikinci katı ile çatıdan yüks...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de evde çıkan yangın söndürüldü haberi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Terzialan beldesi Çakmakçayır Mahallesi'nde İsmail Ceylan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin ikinci katı ile çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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