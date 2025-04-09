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Çanakkale’de evde çıkan yangın söndürüldü haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Terzialan beldesi Çakmakçayır Mahallesi'nde İsmail Ceylan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evin ikinci katı ile çatıdan yüks...