HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’de kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü öldü haberi

Çanakkale’de kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü öldü haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.Ezine'den Çanakkale yönüne giden Efkan Orhan (36) idaresindeki 16 BCK 620 plakalı kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımındaki ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü öldü haberi

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ezine'den Çanakkale yönüne giden Efkan Orhan (36) idaresindeki 16 BCK 620 plakalı kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımındaki kaldırıma çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet, yolun sağ tarafında bulunan alt geçide düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Efkan Orhan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İlgili Haberler

GÜNCELLEME – Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 55 zanlı yakalandı haberi
Yerel
25 Mart 2025, 13:44

GÜNCELLEME – Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 55 zanlı yakalandı haberi

Sarıyer’de otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
25 Mart 2025, 13:44

Sarıyer’de otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü haberi

Yalova’da kaçak tütün mamullerine el konuldu haberi
Yerel
25 Mart 2025, 13:40

Yalova’da kaçak tütün mamullerine el konuldu haberi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kazada 2 polis yaralandı haberi
Yerel
25 Mart 2025, 13:34

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kazada 2 polis yaralandı haberi

Yalova’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
25 Mart 2025, 13:34

Yalova’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi

Balkan Savaşları’nda kahramanca mücadelenin adı: Edirne savunması haberi
Yerel
25 Mart 2025, 13:14

Balkan Savaşları’nda kahramanca mücadelenin adı: Edirne savunması haberi

Serbest bırakılan Ercan Saatçi’den ilk paylaşım Serbest bırakılan Ercan Saatçi’den ilk paylaşım CHP, AK Parti ile bayramlaşmayacak CHP, AK Parti ile bayramlaşmayacak