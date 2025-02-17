Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle köprü çöktü.
Ayvacık ilçesinde dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Koyunevi köyünde dere üzerindeki köprü çöktü, bölgedeki sahil yolu bağlantısı ulaşıma kapandı.
Bölgede, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hasar gören yolda önlem alındı. Ulaşım diğer bağlantı yollarından sağlanıyor.
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