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Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi
Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale’de başladı haberi
İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’ten kongre açıklaması haberi
Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi
Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi
Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi
Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi
Sapanca’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
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Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle köprü çöktü.Ayvacık ilçesinde dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Koyunevi köyünde dere üzerindeki k...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle köprü çöktü.

Ayvacık ilçesinde dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Koyunevi köyünde dere üzerindeki köprü çöktü, bölgedeki sahil yolu bağlantısı ulaşıma kapandı.

Bölgede, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hasar gören yolda önlem alındı. Ulaşım diğer bağlantı yollarından sağlanıyor.

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