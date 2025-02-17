Paylaş

Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle köprü çöktü.Ayvacık ilçesinde dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Koyunevi köyünde dere üzerindeki k...