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Fırtınanın Balıkesir’den sürüklediği tekne Çanakkale’de bulundu haberi
Çanakkale’de sanayi sitesindeki yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Edirne’de “ani hava değişimi” zirai ürünlerin gelişimini durdurdu haberi
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Balıkesir’de lise öğrencilerine “Mavi Vatan”ın önemi anlatıldı haberi
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Çanakkale’de sanayi sitesindeki yangın söndürüldü haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de sanayi sitesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesi içinden geçen yol kenarında atık malzemelerin toplandığı alanda henüz bilinmeyen...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de sanayi sitesindeki yangın söndürüldü haberi

Çanakkale'de sanayi sitesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesi içinden geçen yol kenarında atık malzemelerin toplandığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler diğer işletmelere ait paletleri de tutuşturdu.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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