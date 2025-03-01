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Çanakkale’de yat limanında kurtarılan caretta caretta kontrolün ardından denize salındı haberi
Kırklareli merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı haberi
Kırklareli’nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
İstanbul’da “Narkokapan-15” operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunuldu haberi
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Çanakkale’de yat limanında kurtarılan caretta caretta kontrolün ardından denize salındı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yat limanına giren ve belediye ekiplerince kurtarılan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin kontrolleri sonrası denize salındı.Kordon Boyu'nda bulunan yat limanında önceki gün vatandaşların ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de yat limanında kurtarılan caretta caretta kontrolün ardından denize salındı haberi

Çanakkale'de yat limanına giren ve belediye ekiplerince kurtarılan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin kontrolleri sonrası denize salındı.

Kordon Boyu'nda bulunan yat limanında önceki gün vatandaşların teknelerin arasında hareket halinde gördükleri caretta caretta limanda görevli belediye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaklaşık 150 kilogram olan caretta caretta gerekli kontrol ve muayenelerinin tamamlanmasının ardından yeniden denize bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çanakkale'de yat limanında duyarlı balıkçılar tarafından fark edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine bildirilen caretta carettanın, hızla veteriner hekimlerimizin gözetimine alındığını anımsattı.

Caretta carettanın yapılan muayenesinde, genel sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca kabuğunda yüzeysel sıyrıklar bulunduğunun tespit edildiğini belirten Çokçetin, şunları kaydetti:

“Tedavi edilerek bir süre gözlem altında tutulan deniz kaplumbağası, güvenli bir şekilde ait olduğu mavi sulara geri bırakıldı. Denizlerimizin kadim sakinlerine hep birlikte sahip çıkıyor, korumaya devam ediyoruz.”

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