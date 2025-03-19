CHP Genel Başkanı Özel İBB’ye ziyaretinde basın mensuplarına konuştu: haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Biz Ekrem Başkanımızla her ayrılışta, birimiz diğerinin bulunduğu şehirden ayrılırken ve son zamanlarda her günün son telefon konuşmalarında helalleşip, ailelerimizi ve partimizi birbirine, davamızı birbirine, yolumuzu, yürüyüşümüzü birbirine emanet ediyorduk. Dün akşam da böyle bir vedayı yaşadık. Ümit ediyorum en kısa sürede kavuşacağız ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edecek.” dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından belediyenin Saraçhane'deki binasına geldi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Özel, bugün hoş, iyi, barış ve sağlık içinde bir güne uyanmayı çok istediklerini söyledi.

Özel, bundan haftalar önce partisinin grup toplantısında “darbe mekaniği” işlediğini anlattığını belirterek, 9 Ekim'den beri kendilerinin yıldırılmaya ve bıktırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

İmamoğlu'nun dün diploması iptal edilirken Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk devleti ve hukuk güvencesinin de iptal edildiğini savunan Özel, “Dün bir elde 28 kişinin diploması iptal edildi. Ekrem İmamoğlu benim yoldaşım, onu ayırıyorum. Diğer 27'sinin günahı ne? 35 yıl önce Türkiye'nin 2025, bilemedin 2026 yılında ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanıyla aynı sınıfta okumuş olmak.” diye konuştu.

Devletin millete verdiği en büyük değerin seçebilme özgürlüğü olduğunu anlatan Özel, “Ekrem İmamoğlu'nun aday olabilme özgürlüğü elinden alınmıyor. Bu milletin istediğini, cumhurbaşkanı seçebilme özgürlüğü elinden alınıyor.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, dün akşamdan itibaren sosyal medya paylaşımı yaparak, telefonla arayarak ve ziyaret ederek dayanışma gösteren 16 muhalefet partisi ile İstanbul Üniversitesinden Saraçhane'ye yürüyen gençlere, parti örgütüne ve siyasi partilerin üyelerine teşekkür etti.

İBB'ye sahip çıkacaklarını ve bir yere ayrılmayacaklarını belirten Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da buraya geleceğini, dayanışma ziyaretlerini Saraçhane'de kabul edeceklerini dile getirdi.

Sürecin hızlandırıldığını ve aceleye getirildiğini iddia eden Özel, “Ekrem Başkan çıkıp, bütün Türkiye'yi ayağa kaldırınca hesabı şöyle yaptılar: Ne gün bunların ön seçimi, pazar. Kaç gün gözaltı süresi 4. Dört gün geriye gelip bu pisliği bugün başlattılar. Güya bizi durduracaklar. Bugün İzmir'i, Ankara'yı, Adana'yı, Trabzon'u durdurabildiniz mi? Siz ne bizi ne Ekrem Başkan'ın mücadelesini durduramayacaksınız.” dedi.

– “Sağlığı, morali, kararlılığı, umudu ve ümidi yerindedir”

Özel, avukatların İmamoğlu'yla görüştüğünü aktararak, “Avukatlar şunu söylüyor: Nezarethanenin morali en yüksek, başı en dik, en inanan, en güvenen, kendisini orada tutanlar ve onunla birlikte olanlar içinde yine İstanbul'un, hepimizin gelecek umutlarının muhafızı Ekrem İmamoğlu'dur. Sağlığı, morali, kararlılığı, umudu ve ümidi yerindedir.” diye konuştu.

“Pazar günü 81 ilde 973 ilçede, ilçelerin mahallelerinde kurulacak sandıklar tek değildir. Oraya bir sandık koyacağız, 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyeceğiz.” ifadelerini kullanan Özel, bunun yanında dayanışma sandığının da olacağını kaydetti.

Bu sandığa oy vermeye demokrasiden yana olan herkesin davetli olduğunu aktaran Özel, 23 Mart Pazar günü CHP'nin aday belirlemesini kapsayan ama bunu aşan bir demokrasi direnişinin günü olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün nasıl ilerlediğine ilişkin sorusuna cevap veren Özel, bilinenden daha fazla detaylı bilgisi olmadığını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tam kapasitesi olan bir devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini ancak sürecin böyle ilerlemediğini savunan Özel, “Hepimizin sağlığı, kendimize, ailemize emanetken, özgürlüğümüz kısıtlandığı anda devlete emanettir. O emanete bile sahip çıkamayacak bir acziyetle bir kötü niyetle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, İmamoğlu'yla dünkü görüşmesinde aralarında bir helalleşme olup olmadığına ilişkin soruya, “Biz Ekrem Başkanımızla her ayrılışta, birimiz diğerinin bulunduğu şehirden ayrılırken ve son zamanlarda her günün son telefon konuşmalarında helalleşip, ailelerimizi ve partimizi birbirine, davamızı birbirine, yolumuzu, yürüyüşümüzü birbirine emanet ediyorduk. Dün akşam da böyle bir vedayı yaşadık. Ümit ediyorum en kısa sürede kavuşacağız ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edecek.” yanıtını verdi.

– “Ev sahibimiz Ekrem İmamoğlu'na burayı emanet eden İstanbullulardır”

Bir gazetecinin süreç için nasıl bir takvim belirlendiğini sorması üzerine Özel, İmamoğlu neredeyse orada olacaklarını bildirdi.

Özel, “Onun dışında spekülasyonlara yol açabilecek değerlendirmeler yapmak doğru değil ama şu anda hem Ekrem Başkan'a en yakın yerde hem de İstanbulluların Ekrem Başkan'a emanet ettiği bu mekanda olmak doğru. Biz burada bu mekanın misafirleriyiz. Ev sahibimiz, Ekrem İmamoğlu'na burayı emanet eden İstanbullulardır.” değerlendirmesini yaptı.

Bu mücadeleyi milletin emanetine sahip çıkma zemininde sürdüreceklerini, CHP'nin ülke yönetimini devralması üzere bir geri sayım içinde olduklarını söyleyen Özel, hedeflerinin bu ülkeyi kuran iradenin bu ülkeyi bir kez daha kurtarmak üzere iktidara gelmesi olduğunu kaydetti.

Özel, seçimlerin boykot edilmesi seçeneğine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün sine-i millete gittiğinizde, milletvekillerinizi istifa ettirdiğinizde, herhalde çekildiğiniz Meclis için yapılan yeni seçime de girmeyeceksiniz. Sizin yerinize o koltukların, yarısını bile ki fazlasını doldurur muhalefet girmezse tamamını doldururlar. Alanlar anayasayı referandumsuz değiştirme çoğunluğunu elde eder. Bunlara bu imkan verilir mi? Sine-i millete dönmek bir erken seçim getiriyorsa biz 6 ay önceden dönerdik ama bir erken seçim değil, bir ara seçim ve ardından anayasayı değiştirecek AK Parti çoğunluğunu tarif ediyor bu. Bu doğru değil. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykotu meselesi de önümüzde. Biz eğer parlamento çoğunluğunu alacak bir güçlü muhalefeti tuttuysak zaten cumhurbaşkanını da seçimde değiştireceğiz. Biz ilk önce milletten aldığımız emanete sahip çıkmayı burada başarmalıyız. Geleceğe yönelik stratejileri öneren, parti içinden, parti dışından çok kıymetli arkadaşlarımızla uzun uzun tartışırız, en doğrusunu yaparız.”

Bir gazetecinin, soruşturmanın il-ilçe belediye başkanlarına kadar genişleme ihtimaline ilişkin sorusunu da cevaplayan Özel, “Her kötülüğü yapabilirler. Yapabilecekleri her kötülüğe hazırız çünkü meselenin bir siyasi mücadele olmadığı memleket için bir var olmak, yok olmak mücadelesine dönüştüğü açıktır. Onun için her şeye hazırız.” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, partilerinin cumhurbaşkanı adayının pazar günü belirleneceğini, Ekrem İmamoğlu'nun tek başına aday adayı olduğunu kaydetti.

Açıklamanın ardından İBB'nin başkanlık makamındaki balkona çıkan Özel, kısa bir konuşma yaptı.

Özel, vatandaşlara bu akşam saat 20.30'da Saraçhane'ye gelmeleri için çağrıda bulunarak, “Buradan hem dayanışmamızı hem direncimizi hem mücadelemizi göstereceğiz. Dosta güven, dost olmayana kaygı vereceğiz hep beraber.” ifadelerini kullandı.