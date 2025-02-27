Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir'e geçti.

Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.