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Tekirdağ’da “Milli Teknoloji Hamlesi ve Paradigma Dönüşümü Konferansı” düzenlendi haberi
Innovation Campus, 5 yılda Türkiye’de binlerce genci dijital dünyaya hazırladı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti haberi
Bağcılar’da “Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi” açıldı haberi
Trakya Üniversitesinde karma sanat sergisi açıldı haberi
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anılıyor haberi
Tekirdağ’da kent konseyi üyeleri çevreyi kirlettiğini öne sürdükleri liman önünde eylem yaptı haberi
“Çanakkale’nin Deprem Tehlikesi ve Depreme Dirençli Okullar Çalıştayı” yapıldı haberi
Ödüllü keman virtüözü Giuseppe Gibboni, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu haberi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti haberi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir'e geçti.Başakşehir-Nakk...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir'e geçti.

Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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