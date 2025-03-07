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Derin denizde boru indirme gemisi “Castorone” İstanbul Boğazı’ndan geçti haberi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyen "Castorone" gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.Bahama Adaları bayraklı 39 metre genişliğinde ve 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, Karadeniz'den girip İsta...