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Sakarya’da bahçesindeki metruk yapının yıkılan duvarının altında kalan kişi öldü haberi
Doğa Koleji, ortaokullar voleybolda Türkiye şampiyonu oldu haberi
Kocaeli’de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven gözaltına alındı haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da ziyaretlerde bulundu haberi
Bilecik’te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da Karsak Deresi’ne ilişkin açıklama haberi
Bursa’da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü haberi
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Doğa Koleji, ortaokullar voleybolda Türkiye şampiyonu oldu haberi

- Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü: - "Kupayı kaldıran gençlerimiz, yarının hem Türkiye'sinde hem de uluslararası arenalarda örnek bireyler olarak yer alacak"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Doğa Koleji, ortaokullar voleybolda Türkiye şampiyonu oldu haberi

Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Yıldız Kız Voleybol Takımı, Türkiye Ortaokullar Voleybol Şampiyonası Finali'nde rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen şampiyonada kupa, Bakanlığın Okul Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından takdim edildi. Kolej, takım sporlarındaki bu başarıyla Türkiye genelindeki şampiyonluk sayısını 56'ya yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, sporu, yalnızca bir fiziksel aktivite değil, global rekabete hazırlayan liderlik platformu olarak gördüklerini belirtti.

Alpözü, “Acıbadem Kampüsümüzün Türkiye Şampiyonu olması, bu vizyonun sahadaki yansımasıdır. Bugün bu kupayı kaldıran gençlerimiz, yarının hem Türkiye’sinde hem de uluslararası arenalarda örnek bireyler olarak yer alacak.” ifadelerini kullandı.

Sporda kazandıkları her şampiyonluğun, öğrencilerin azmine, disiplinine ve takım ruhuna olan inançlarını daha güçlendirdiğini aktaran Alpözü, “Akademik alandaki başarılarımız kadar, sporda ve sanatta da öğrencilerimizin potansiyelini açığa çıkarıyoruz. Bu şampiyonluk için Acıbadem Kampüsümüzü, öğrencilerimizi ve onları yetiştiren tüm antrenör ve idarecilerimizi yürekten kutluyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal da sporu bir yaşam disiplini olarak benimsediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Acıbadem Kampüsümüzün kazandığı Türkiye Şampiyonluğu, yıllardır yürüttüğümüz vizyoner spor yaklaşımımızın meyvesidir. Biz yalnızca Türkiye çapında değil, global ölçekte de sporun geleceğine yatırım yapıyoruz. Öğrencilerimizin sahada gösterdiği cesaret ve kararlılık, onların sadece sporcu değil, aynı zamanda lider karakterler olarak yetiştiğinin göstergesi. Doğa Koleji olarak her branşta sporun gelişimine katkı sunmaya, genç yetenekleri keşfetmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu büyük başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, antrenörlerimizi ve spor koordinatörlüğümüzü gönülden tebrik ediyorum.”

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