Doğa Koleji, t-MBA Zirvesi’nde öğrencileri iş dünyası temsilcileriyle bir araya getiriyor haberi

Doğa Koleji'nin gerçekleştireceği 18'inci t-MBA Zirvesi , 15 Nisan'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşecek.

Kolej'den yapılan açıklamaya göre, zirve kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç lider adayları, dijital dönüşümün öncüsü isimlerle aynı sahnede buluşacak.

Zirvenin bu yıl ki teması “Dijital Dönüşüm ve Gelecek 5.0” temasıyla olarak belirlendi. Eğitim, teknoloji ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, gençlerin fikirleriyle geleceğe yön verme vizyonu canlı biçimde sahnelenecek.

Zirvede sahne alacak isimler arasında, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, Turnaoğlu Turnaround Consultancy Kurucu Ortağı Tankut Turnaoğlu gibi iş ve teknoloji dünyasından liderlerinin yanı sıra, sanatçı Norm Ender de yer alacak.

Katılımcılar, yapay zekadan sürdürülebilirliğe, dijital ekonomiden geleceğin liderlik becerilerine kadar pek çok konuda fikir alışverişi yaparken aynı zamanda müzikle de buluşacak.

Zirvede, Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler tarafından t-MBA İnkübasyon Merkezinde geliştirilen yenilikçi iş fikirleri projeleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri ve iş dünyasının liderlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

– “Doğa Koleji geleceğe yön veren gençleriyle konuşulacak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, öğrencilerini yalnızca akademik başarıya hazırlamakla yetinmediklerini onların içindeki liderlik potansiyelini, girişimcilik ruhunu ve topluma değer katma bilincini ortaya çıkaran bir eğitim anlayışı benimsediklerini belirtti.

Alpözü, t-MBA Eğitim Modellerinin de bu vizyonun somut bir yansıması olduğunu vurgulayarak, “t-MBA Zirvesi yalnızca bir öğrenci organizasyonu değil, Doğa Kolejinin eğitime bakış açısını, girişimciliği merkeze alan yenilikçi eğitim modelini ve topluma değer katma misyonunu temsil eden güçlü bir platformdur.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşecek zirvenin, gençlerin yalnızca izleyen değil yön veren bireyler olarak yetiştiğini göstergesi olacağı değerlendirmesinde bulunan Alpözü şunları kaydetti:

“Bugünün öğrencilerinin, yarının liderleri olarak yetiştiği bu yapı, Türkiye’nin eğitimde dönüşümüne öncülük ediyor. Zirve, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek genç beyinlerin, bilgiyle, ilhamla ve kararlılıkla nasıl bir fark yaratabileceğini gözler önüne serecek. 18 yıldır olduğu gibi, bu yıl da Doğa Koleji geleceğe yön veren gençleriyle konuşulacak.”