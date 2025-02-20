SON DAKİKA
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Balıkesir’de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Balıkesir’de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi

Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım saha değerlendirme faaliyetleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.Bu kapsamda Keşan Devlet Hastanesini ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım saha değerlendirme faaliyetleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Keşan Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, hastane yöneticilerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tadilat yapılan alanları da gezen Yıldırım, süreç hakkında bilgilendirildi.

İlgili Haberler

BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:04

BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması: haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:00

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması: haberi

BUSADER’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:55

BUSADER’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı haberi

Sagra Grup, Business Honors Awards’tan 5 ödül aldı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:55

Sagra Grup, Business Honors Awards’tan 5 ödül aldı haberi

Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:44

Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi

Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası devam ediyor haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:33

Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası devam ediyor haberi

Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi Kırklareli’nden kısa kısa haberi Kırklareli’nden kısa kısa haberi