SON DAKİKA
Troya Müzesi’nde Homeros’un İlyada Destanı’nı okudular haberi
Fatih’te 2 İETT otobüsünün çarpışması ulaşımı aksattı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da nevruz ateşini yaktı haberi
Edirne’de Nevruz Bayramı kutlandı haberi
Balıkesir’de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi
Troya Müzesi’nde Homeros’un İlyada Destanı’nı okudular haberi
Fatih’te 2 İETT otobüsünün çarpışması ulaşımı aksattı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da nevruz ateşini yaktı haberi
Edirne’de Nevruz Bayramı kutlandı haberi
Balıkesir’de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne Valisi Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti haberi

Edirne Valisi Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti.Sezer, ziyaretinde Edirne AFAD Müdürü Elvan Kaya'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlere her zaman hazırlıklı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti.

Sezer, ziyaretinde Edirne AFAD Müdürü Elvan Kaya'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Keşan Belediyesi itfaiyesi ve AFAD'ın merkezde birlikte faaliyette bulunacağını ifade eden Sezer, “Bir taraftan da sivil arama kurtarma kuruluşlarının ekiplerine de burada yer verilmiş durumda. AFAD'tan görevlendirme yaptık eğitimlerimizi hızlı şekilde yapacağız. Hem STK'lara hem de belediye personellerine akredite olmaları için eğitim veriyoruz.” dedi.

Sezer, ilçedeki Kur'an ve dikiş kurslarını da ziyaret etti.

Vali Sezer, programı kapsamında Çakmak Barajı'nda da incelemede bulundu, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Vali Sezer'e ziyaretinde eşlik etti.

İlgili Haberler

Sakarya’da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı haberi
Yerel
21 Mart 2025, 14:10

Sakarya’da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı haberi

Kocaeli ve Sakarya’da fidanlar toprakla buluşturuldu haberi
Yerel
21 Mart 2025, 13:50

Kocaeli ve Sakarya’da fidanlar toprakla buluşturuldu haberi

Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi
Yerel
21 Mart 2025, 13:34

Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi

Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi
Yerel
21 Mart 2025, 13:24

Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi

Özel eğitim okulundaki öğretmenin inancı down sendromlu sporcuların motivasyon kaynağı oluyor haberi
Yerel
21 Mart 2025, 13:04

Özel eğitim okulundaki öğretmenin inancı down sendromlu sporcuların motivasyon kaynağı oluyor haberi

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi haberi
Yerel
21 Mart 2025, 12:52

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi haberi

Ülker, “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümü yayınlandı haberi Ülker, “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümü yayınlandı haberi Çanakkale’de jandarma asayiş bot timi göreve başladı haberi Çanakkale’de jandarma asayiş bot timi göreve başladı haberi