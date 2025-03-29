HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne Valisi Sezer kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi haberi

Edirne Valisi Sezer kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, kurumlara bayram ziyaretinde bulundu.Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Meriç Askeri Gazinosu'nda düzenlenen törene katıldı.Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu tarafından karşılanan Sezer, a...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, kurumlara bayram ziyaretinde bulundu.

Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Meriç Askeri Gazinosu'nda düzenlenen törene katıldı.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu tarafından karşılanan Sezer, askerlerin bayramını kutladı.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, tüm güvenlik güçleriyle gurur duyduklarını söyledi.

Güvenlik güçleri güçlü oldukça Türkiye'nin bu coğrafyada daha güçlü olacağını belirten Sezer, “Sadece bizim ülkemiz için değil gönül coğrafyamız için çevre ülkeler için Türkiye birer istikrar adası. Bunu da sizlerle ve sizlerin güçlü olmasıyla sağlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, korucularımız hepsi bu vatan için elinden gelenin fazlasını yerine getirmiştir.” diye konuştu.

Daha sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü Polis Bahçesi'nde de polislerin bayramını kutlayan Sezer, vatandaşların güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışan polislere görevinde başarı diledi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Sezer'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Sezer, başarılı çalışmalarından dolayı jandarmaları tebrik etti, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş ve jandarmaların bayramını kutladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Huzurevi, Çocuk Sitesi, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD Müdürlüğü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kapıkule Sınır Kapısı, Kapıkule Jandarma Uygulama Noktası ziyaretlerinde görevlilerin bayramını kutlayan Sezer, Doğan Hudut Karakolu'nda askerlerle bayramlaştı.

Ziyaretlerde, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak da yer aldı.

İlgili Haberler

KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan’ın kabrini ziyaret etti haberi
Yerel
29 Mart 2025, 17:04

KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan’ın kabrini ziyaret etti haberi

Bursa’da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti haberi
Yerel
29 Mart 2025, 17:00

Bursa’da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti haberi

Kartepe Teleferiği bayramda yüzde 50 indirimli hizmet verecek haberi
Yerel
29 Mart 2025, 15:54

Kartepe Teleferiği bayramda yüzde 50 indirimli hizmet verecek haberi

Çan’da dolu ve sağanak etkili oldu haberi
Yerel
29 Mart 2025, 15:44

Çan’da dolu ve sağanak etkili oldu haberi

Edirne Valisi Sezer’in huzurevi ziyaretinde duygu dolu anlar haberi
Yerel
29 Mart 2025, 14:40

Edirne Valisi Sezer’in huzurevi ziyaretinde duygu dolu anlar haberi

Edirne’de hem turizm hareketliliği hem de sınır kapılarından geçişler için tedbirler alındı haberi
Yerel
29 Mart 2025, 14:24

Edirne’de hem turizm hareketliliği hem de sınır kapılarından geçişler için tedbirler alındı haberi

Piyasa dizisi bu akşam neden yok? Piyasa dizisi bitti mi? Piyasa dizisi bu akşam neden yok? Piyasa dizisi bitti mi? İrem Derici’den sağlık duruma dair açıklama İrem Derici’den sağlık duruma dair açıklama