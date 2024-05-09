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Edirne’de 1 Yılda 5 Bin 446 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 bin 446 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sınır kent Edirne’de düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Kentte pek çok bölgede oluşturulan denetim noktalarında taksiler, minibüsler, otobüsler ve şüpheli araçlar tek tek inceleniyor.

Hem polis hem de jandarma, teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma yürütüyor.

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Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 bin 446 düzensiz göçmen yakalandı.

Çalışmalar kapsamında bir yılda 5 bin 446 göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 186 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerden 80’i tutuklandı, diğerlerine adli kontrol işlemleri uygulandı.

Düzensiz Göçle Mücadeleye “Mobil Araç” Katkı Sunacak

Dün hizmete alınan Göç İdaresi Mobil Göç Noktası Aracı otogar ve kentin hareketli yerleri ile kolluk kuvvetlerinin uygulama yaptığı alanlarda yer alıyor.

Otogarda şüpheli görülen otobüs yolcularının parmak izi sorgusu yapılıyor.

İl Göç İdaresi göç uzmanı personelleri araçta şüphelenilen göçmenlerin kimliklerini sorguluyor.

Kimlik ibraz edemeyenlerin Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor.

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılıyor.

Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktalarıyla ilçelerde görev alacak.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Düzensiz Göçmen
Edirne

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