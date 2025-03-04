Edirne’de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Edirne’de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinden aldığı hastayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakleden ambulans ile S.D. idaresindeki 22 ABP 150 plakalı otomobil, Eski Kırklareli Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ve kızı G.D, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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