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Bayındır Sağlık Grubu’ndan obezite tedavisine yönelik değerlendirme haberi
Kırklareli’nde öğrenciler obeziteye karşı güne fiziksel aktiviteyle başlıyor haberi
Bilecik’te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor haberi
Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti haberi
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Edirne’de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
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Edirne’de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne’de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Kırklareli’nin Babaeski ilçesinden aldığı hastayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakleden ambulans ile S.D. idaresindeki 22 ABP 150 plakalı otomobil, Eski Kırk...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Edirne’de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinden aldığı hastayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakleden ambulans ile S.D. idaresindeki 22 ABP 150 plakalı otomobil, Eski Kırklareli Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve kızı G.D, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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