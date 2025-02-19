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Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde K.K. (19) ile babası M.K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine K....