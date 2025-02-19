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Bilecik’te kar etkili oluyor haberi
Çanakkale’de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor haberi
FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı haberi
Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi
Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi
İstanbul’da kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi
Sakarya’da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi
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Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde K.K. (19) ile babası M.K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine K....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi

Edirne'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde K.K. (19) ile babası M.K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K. yanındaki bıçakla babasını yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı M.K. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan K.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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