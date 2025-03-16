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Büyükçekmece’de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı haberi
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi
Trakya’da gıda satan işletmeler denetlendi haberi
Pehlivanköy’de mera ıslah çalışmaları sürüyor haberi
Balıkesir’de devrilen traktörün sürücüsü öldü haberi
Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi
Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi
Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi
Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi
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Edirne’de iş yerinden tablet ve telefon çalan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, iş yerinin camını kırarak telefon ve tablet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Saraçlar Caddesi'nde Arif Saraç'a ait cep telefonu ve elektronik e...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de iş yerinden tablet ve telefon çalan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı haberi

Edirne'de, iş yerinin camını kırarak telefon ve tablet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saraçlar Caddesi'nde Arif Saraç'a ait cep telefonu ve elektronik eşya satılan iş yerinin camını kırarak telefon ve tablet çalan şüpheli S.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

– Olay

Edirne'de 13 Mart'ta Saraçlar Caddesi'ndeki cep telefonu ve elektronik eşya satılan iş yerinin camını taşla kıran bir şüpheli, rafta bulunan cep telefonu ve tableti çalarak uzaklaşmış, hırsızlık anı ve şüphelinin elinden yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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