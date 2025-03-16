Edirne’de iş yerinden tablet ve telefon çalan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı haberi

Edirne'de, iş yerinin camını kırarak telefon ve tablet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saraçlar Caddesi'nde Arif Saraç'a ait cep telefonu ve elektronik eşya satılan iş yerinin camını kırarak telefon ve tablet çalan şüpheli S.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

– Olay

Edirne'de 13 Mart'ta Saraçlar Caddesi'ndeki cep telefonu ve elektronik eşya satılan iş yerinin camını taşla kıran bir şüpheli, rafta bulunan cep telefonu ve tableti çalarak uzaklaşmış, hırsızlık anı ve şüphelinin elinden yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.