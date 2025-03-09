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Edirne’de mera ıslah çalışmaları sürüyor haberi
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İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi haberi
Sakarya’da Gazze ve Filistin’e destek için iftar programı düzenlendi haberi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Kırklareli’nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı haberi
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli’de konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı’nda konuştu: (1) haberi
Oyuncu ve yazar Devrim Yakut, okurlarıyla bir araya geldi haberi
AK Parti İstanbul Kadın Kolları, savaşlarda ölen kadınlar anısına fidan dikti haberi
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Edirne’de mera ıslah çalışmaları sürüyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de mera ıslah çalışmaları kapsamında 14 köy merasına 140 ton gübre atıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Mera Islahı ve Amenajman Projesi devam ediyor.Bu kapsamda il genelinde 14 köy merasına 140 ton kimyevi gübre atıldı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de mera ıslah çalışmaları sürüyor haberi

Edirne'de mera ıslah çalışmaları kapsamında 14 köy merasına 140 ton gübre atıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Mera Islahı ve Amenajman Projesi devam ediyor.

Bu kapsamda il genelinde 14 köy merasına 140 ton kimyevi gübre atıldı, iki köyde ise 800 dekar alanda suni mera kuruldu.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesindeki gübre atım çalışmasına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, gübreleme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

Bayazıt, mera ıslah projelerinin bölgedeki hayvancılık ve tarım faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

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