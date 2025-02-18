Edirne’de ormanlık alanda çukura düşen keçiler kurtarıldı haberi

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alandaki çukura düşen 4 keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çeltik köyündeki ormanlık alanda 4 keçinin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Keşan İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla 32 metre derinliğindeki çukura inen ekipler, iple bağladıkları keçileri tek tek yukarı çıkardı.
Kurtarılan keçiler sahiplerine teslim edildi.
Hayvanların sahibi besici de ekiplere teşekkür etti.
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