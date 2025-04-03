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Edirne’de sağanak etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zaman zaman zorluk yaşadı.Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.Yağmura h...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de sağanak etkili oldu haberi

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zaman zaman zorluk yaşadı.

Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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