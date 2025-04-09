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Edirne’de şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.İ.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kavacık ile Dere köyleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampo...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü haberi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

İ.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kavacık ile Dere köyleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki yaralı C.B. ise sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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