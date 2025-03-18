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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi
Edirne’de “Şehidimden Hatıra” sergisi açıldı haberi
DSİ Edirne’de toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor haberi
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İnegöl’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Konferansı düzenlendi haberi
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Edirne’de “Şehidimden Hatıra” sergisi açıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Şehidimden Hatıra" sergisi açıldı.Vali Yunus Sezer, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin konferans salonunda d...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de “Şehidimden Hatıra” sergisi açıldı haberi

Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla “Şehidimden Hatıra” sergisi açıldı.

Vali Yunus Sezer, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin konferans salonunda düzenlenen sergide, şehitlerin hatıralarının yaşamasının aileleri için çok değerli olduğunu söyledi.

Şehitlerden kalan hatıra ve emanetlerin Türk milleti için de çok kıymetli olduğunu belirten Sezer, “Ailelerimizi ziyaretlerde şehitlerinin hatıralarına bakarken neler hissettiğini, gözyaşlarını gördüm. Şehitler hepimizin, bizler de sizlerin evlatlarıyız. Bu güzel vatana bundan sonra da hizmet etme bahtiyarlığını yaşarız.” dedi.

Sezer, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, şehitlerinin emanetlerini yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Derneğin başkanı Leyla Vardar Karaduman da şehitlerin emanetlerine sahip çıktıklarını kaydetti.

Edirne Müftü Yardımcısı Adem Özsoy'un duasının ardından serginin açılışı şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Sezer ve protokol üyeleri şehitlerin eşya, fotoğraf, mektup ve üniformalarının yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

Bazı şehit aileleri evlatlarıyla anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Sergiyi Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkanvekili Cenk Ergüden, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri gezdi.

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