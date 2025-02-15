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Sakarya’da bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı haberi
Edirne Valisi Sezer, İpsala’da ziyaretlerde bulundu haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da hatmi şerif programına katıldı haberi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Piaggio P180’nin pilot koltuğunda haberi
Bursa’da temizlik personeli bulduğu 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yetkililere teslim etti haberi
Çanakkale’de 10 yıl önce boşanan çift Sevgililer Günü’nde yeniden evlendi haberi
Tekirdağ’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü haberi
Yalova’da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı haberi
Eyüpsultan’da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’e ziyaret haberi
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Edirne’de yoğun sis etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polisler, sürücüleri seyir halindeyken dikkatli olmaları ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de yoğun sis etkili oldu haberi

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polisler, sürücüleri seyir halindeyken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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