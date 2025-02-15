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Edirne’de yoğun sis etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polisler, sürücüleri seyir halindeyken dikkatli olmaları ...