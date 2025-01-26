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“Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç” konferansı yapıldı haberi
Kocaelispor-Pendikspor maçının ardından haberi
Şile’de denizde bulunan eğitim mayını imha edildi haberi
Bursa ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi haberi
Trakya’da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi haberi
Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi
Bursa’da 137 yıldır Mi’raciye geleneği yaşatılıyor haberi
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Edirne’deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi altına alındı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi altına alındı haberi

EDİRNE (AA) – Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

Barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerini kontrol ettiğinde poşet içerisinde canlı köpek yavrularını gördü.

Hayvanseverler tarafından poşetten çıkartılan yavrulara, barınak görevlileri tarafından mama ve su verildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Olayın, barınaktaki bir personel tarafından gerçekleştirildiği öğrenilirken, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu barınağa giderek inceleme yaptı.

Akın ve Tanrıkulu hayvansever derneklerinin temsilcileriyle görüşüp taleplerini dinledi.

Olayla ilgili belediye tarafından soruşturma başlatıldı, ilgili personel ise görevden el çektirildi.

Köpek yavruları 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

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