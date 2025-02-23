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Edirne’den kısa kısa haberi

EDİRNE (AA) - Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.Okul yönetimi ve öğretmenlerden bilgi alan Ayte, ardından muhasebe ve finansman bölümü öğrencilerle bir araya geldi.Ardından Ayte başkanlığında mesleki eğitim...