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Eğitim Bir Sen’den Büyükçekmece’de öğrencisinin lisede bıçakladığı müdür yardımcısına destek

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eğitim Bir Sen’den Büyükçekmece’de öğrencisinin lisede bıçakladığı müdür yardımcısına destek

İSTANBUL (AA) – Eğitim-Bir-Sen üyesi grup, Büyükçekmece'de lise müdür yardımcısının öğrencisi tarafından bıçaklanmasına tepki gösterdi.

Kumburgaz Mahallesi'ndeki lisenin önünde toplanan yaklaşık sendika üyesi, “Öğretmene şiddet son bulsun” yazılı pankart açtı. Kalabalık, “Öğretmene şiddet istemiyoruz”, “Öğretmene uzanan eller kırılsın” sloganları atarak saldırıda yaralanan müdür yardımcısına destek verdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen 5 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Albayrak, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Tek derdi, öğrencilerine bilgi ve birikimlerini aktarmak olan öğretmenlerin hak etmedikleri şekilde saldırıya uğramalarının eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirten Albayrak, şöyle devam etti:

“Yapılan saldırıyı bütün eğitim camiasına yönelik kabul ediyoruz. Okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin arttırılması noktasında azami gayret gösterilmesini bekliyoruz. Özellikle okullardaki şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirler kapsamında okul rehberlik servislerinin, diğer rehberlik hizmetlerinin etkililiğini hayata geçirecek mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç olduğu ortadadır.”

Basın açıklamasının ardından grup, okuldaki öğretmenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

– Olay

Kumburgaz Mahallesi'ndeki lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan S.Ç. (44) isimli kadın öğretmen, okulun öğrencilerinden B.Y.E'nin (16) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Boğazından yaralanan S.Ç. hastaneye kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öğretmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmiş, şüpheli B.Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

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