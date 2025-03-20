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Bursa’da yılda 10 milyon anaç fidan üretiliyor haberi
Özel bireyler, yakantopun dijital versiyonu HADO ile hayatlarına değer katıyor haberi
İstanbul’da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada haberi
Hava kirliliği parkinson hastalığını tetikliyor haberi
Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla buluştu haberi
Bayramiç’te 1450 fidan dağıtıldı haberi
Kale Grubu tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi haberi
Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı haberi
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Emlak Konut’un “Kazançlı Yatırım Kampanyası”na başvuru süresi uzatıldı haberi

- Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz: - "Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Emlak Konut’un “Kazançlı Yatırım Kampanyası”na başvuru süresi uzatıldı haberi

Emlak Konut GYO'nun “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nın başvuru süresi, 23 Mart'tan 27 Nisan'a uzatıldı.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat’ta detaylarını paylaştığı “Kazançlı Yatırım Kampanyası” büyük ilgi gördü.

İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan kampanya kapsamında, bir ayda 4 bin 500 konuttan 2 binden fazlasının ön satışı gerçekleştirildi. Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi web sitesi üzerinden form doldururken, müşteri hizmetlerine 96 binin üzerinde çağrı yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı 22 bini geçti.

Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda kampanyanın 23 Mart olan son başvuru tarihi, 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyaya gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor. Satış ofislerimizde ise randevulu sistem ile misafirlerimizi ağırlıyor, gün içinde gelen diğer müşterilerimize de bekleme sürelerini en aza indirecek şekilde destek sağlıyoruz. Ayrıca yine bu süreç içerisinde ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamaktayız. Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık.”

Vatandaşlar, “Kazançlı Yatırım Kampanyası” ile ilgili detaylı bilgilere Emlak Konut'un “www.emlakkonut.com.tr” web sitesi ve 444 36 55 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşabiliyor.

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