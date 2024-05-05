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Evde Tüp Patladı: 1 Kişi Yaralandı

Erbaa ilçesindeki bir evde yaşanan tüp patlaması sonucunda bir kişi yaralandı.

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kuruçay Mahallesi Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı Caddesi’nde Duran Yıldız’a ait tek katlı evde mutfak tüpü patladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında evde tek olduğu öğrenilen ve yaralanan Duran Yıldız, sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tokat

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