EY, Girişimci Kadın Liderler Programı ile farkındalık ödülü aldı haberi

Ernst & Young (EY), Girişimci Kadın Liderler Programı ile “Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü”nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri programı kapsamında düzenlenen törende EY, “Kadın Girişimci ve Kadın Gücünün Desteklenmesi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Törende, ödülü EY adına EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri ve Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, Marka, Pazarlama ve İletişim Direktörü Hülya Kavak, Marka, Pazarlama ve İletişim Süpervizörü Sıla Algüloğlu ve Marka, Pazarlama ve İletişim Uzmanı Büşra Erdoğan birlikte aldı.

Türkiye'de sekizincisi düzenlenen Girişimci Kadın Liderler Programı kapsamında EY, bugüne kadar toplam 80 kadın girişimciye destek sağladı. Program, girişimcileri EY’ın küresel girişimcilik ağına da dahil ederek iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sunuyor.

Eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve ağ oluşturma desteğiyle kadın girişimcilerin sürdürülebilir büyüme elde etmelerini amaçlayan program, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

– Kadın girişimciliği ekonomik kalkınmada kritik rol oynuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri ve Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, EY Türkiye olarak, kadın girişimciliğinin, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmasında kritik bir rol oynadığına inandıklarını belirtti.

Küresel çapta yürüttükleri ve bu sene Türkiye'de sekizincisini düzenledikleri Girişimci Kadın Liderler Programı ile kadınların iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmesi adına çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Belsivo, şu ifadeleri kullandı:

“Kadınları destekleyen bir ortam yaratmaya gayret ediyoruz. Ayrıca kadın girişimcileri cesaretlendirerek potansiyellerinin tamamını ortaya çıkarmalarını ve büyüme yolunda emin adımlarla ilerlemelerini hedeflediğimiz bu programla, Türkiye'nin gelişimine sağladığımız katkıları da sürdürmeye devam ediyoruz. Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında aldığımız bu anlamlı ödül de oldukça önemli bir başarının yansıması.”