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Bir yastıkta yarım asır geçiren çift sevgileriyle örnek oluyor haberi
Eyüpsultan’da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Karabük ve Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
İlkleri başaran anne ile izinden giden kızının judo hikayesi haberi
Sındırgı’da çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Kocaeli’de cipin sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi kamerada haberi
Edirne’nin tarihine uygun “Akıncılar yolu” oluşturulacak haberi
Kırklareli’nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu haberi
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Eyüpsultan’da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da, Gaziosmanpaşa Adliyesine tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan ve Gaziosmanpaş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eyüpsultan’da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Eyüpsultan'da, Gaziosmanpaşa Adliyesine tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan ve Gaziosmanpaşa Adliyesine tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle konteynerde hasar meydana geldi.

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