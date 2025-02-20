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Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
TEMSA, Yuka Yat iş birliğiyle elektrikli tekne dönüşümüne katkı sağladı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması: haberi
BUSADER’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı haberi
Sagra Grup, Business Honors Awards’tan 5 ödül aldı haberi
Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi
Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası devam ediyor haberi
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Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.Ezine Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan tatbikatta, Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirle...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi

Çanakkale'deki Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Ezine Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan tatbikatta, Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler ile yangına müdahale şekilleri konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Kontrollü olarak çıkartılan yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

Yangın

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