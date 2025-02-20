Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi

Çanakkale'deki Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Ezine Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan tatbikatta, Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler ile yangına müdahale şekilleri konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Kontrollü olarak çıkartılan yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.