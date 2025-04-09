Ezine’de 2. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı haberi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde “2. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali” kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Ezine Ziraat Odasınca Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen festivalde Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in etkinlik alanında katıldığı traktör penaltı yarışması katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Festival alanında ayrıca yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu, yeni tarım makinelerinin tanıtımı yapıldı.

Festivalin açılışına Vali Yardımcısı Polat Kara, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, Ezine Ziraat Odası Başkanı Serkan Zehir, ziraat odalarının başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üreticiler katıldı.

12 Nisan'da sona erecek festivalde ayrıca koyun, keçi ırk yarışması, buzağı güzellik yarışması, koyun kırkma, biberonla kuzu, oğlak ve buzağı besleme, oğlak ve tavuk yakalama yarışmaları düzenlenecek, çiftçi hayırları gerçekleştirilecek.