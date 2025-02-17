Fatih’te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira ceza kesildi haberi

Fatih'te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Fatih ilçesi Yavedut Caddesi'nde ticari araç şoförünün arkasındaki ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aracın plaka bilgisinden tespit ettikleri sürücü H.Y'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “sürücülerin geçiş üstünlüğe sahip araçlara geçiş hakkı vermemesi” ve “saygısızca araç kullanmak” maddelerinden 1986 lira idari para cezası uyguladı.
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