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Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024 yayımlandı haberi
Sakarya’da bariyere çarpan otomobildeki yaşlı çift yaralandı haberi
İstanbul’da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi haberi
Karamürsel’den kısa kısa haberi
Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı haberi
Balıkesir’de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı haberi
Yalova’da park halindeki servis minibüsü yandı haberi
Hentbol: Kadınlar Süper Lig haberi
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Fatih’te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira ceza kesildi haberi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira para cezası uygulandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Fatih ilçesi Yavedut Caddesi'nde ticari araç şoförünün arkasındaki ambulansa yol vermediği g...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fatih’te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira ceza kesildi haberi

Fatih'te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Fatih ilçesi Yavedut Caddesi'nde ticari araç şoförünün arkasındaki ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgisinden tespit ettikleri sürücü H.Y'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “sürücülerin geçiş üstünlüğe sahip araçlara geçiş hakkı vermemesi” ve “saygısızca araç kullanmak” maddelerinden 1986 lira idari para cezası uyguladı.

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