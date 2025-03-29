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Fatih’te çöp kenarına bırakılan motosikletin yakılması kamerada haberi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 2 kişinin çöp kutusunun yanına bıraktıkları motosikleti yakması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak'ta motosikleti çöp kutusunun yanına bırakan 2 kişi, benzin bölümünü çakmakla tutuştura...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fatih’te çöp kenarına bırakılan motosikletin yakılması kamerada haberi

Fatih'te 2 kişinin çöp kutusunun yanına bıraktıkları motosikleti yakması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak'ta motosikleti çöp kutusunun yanına bırakan 2 kişi, benzin bölümünü çakmakla tutuşturarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Motosikletin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çöp kutusunun yanına motosikletin bırakılması ve yakılması bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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