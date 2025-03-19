Fırtınanın Balıkesir’den sürüklediği tekne Çanakkale’de bulundu haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtınada halatları koparak sürüklenen tekne, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulundu.
Erdek Limanı'nda bağlı bulunan “Nurun Öyküsü” isimli teknenin halatları geçen hafta kuvvetli fırtınanın etkisiyle koptu.
Sahibinin kayıp ihbarında bulunduğu tekne, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Değirmencik Limanı'na kadar sürüklendi.
Burada yaşayan vatandaşlar tarafından bulunan tekne, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.
Teknenin ekiplerce sahibine teslim edileceği öğrenildi.
Kırklareli’nde DSİ yatırımlarıyla 66 bin 930 dekar tarım arazisi suya kavuştu haberi
Bursa’da tarım lisesinin öğrencileri yetiştirdikleri ürünlerle iftar sofraları kuruyor haberi
Sakarya’da şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı haberi