SON DAKİKA
Tekirdağ’da sahilde ölü köpek balığı bulundu haberi
Tekirdağ’da çay ocağının maskotu oğlak “Tiryaki” semtin neşesi oldu haberi
Edirne’de Basketbol Bölge Şampiyonası başladı haberi
Meriç Nehri’nin ayırdığı aşıkları anlatan türküye yapay zekayla klip hazırlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi haberi
Gürültü engelleyici kulaklıklar, uzun süreli kullanımda işitme sorunlarına yol açabilir haberi
Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, UİB’i ziyaret etti: haberi
Gençler yurt dışına daha çok eğitim için gidiyor haberi
Mustafa Kutlu’nun eserinden sinemaya uyarlanan “Mavi Kuş” filminin çekimleri başladı haberi
Kar yağışında araba kullanacak sürücülere güvenli sürüş önerileri haberi
Tekirdağ’da sahilde ölü köpek balığı bulundu haberi
Tekirdağ’da çay ocağının maskotu oğlak “Tiryaki” semtin neşesi oldu haberi
Edirne’de Basketbol Bölge Şampiyonası başladı haberi
Meriç Nehri’nin ayırdığı aşıkları anlatan türküye yapay zekayla klip hazırlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi haberi
Gürültü engelleyici kulaklıklar, uzun süreli kullanımda işitme sorunlarına yol açabilir haberi
Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, UİB’i ziyaret etti: haberi
Gençler yurt dışına daha çok eğitim için gidiyor haberi
Mustafa Kutlu’nun eserinden sinemaya uyarlanan “Mavi Kuş” filminin çekimleri başladı haberi
Kar yağışında araba kullanacak sürücülere güvenli sürüş önerileri haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Flo Group yeni marka anlaşmalarıyla globalde büyümeyi sürdürüyor haberi

Flo Group yeni marka anlaşmalarıyla globalde büyümeyi sürdürüyor haberi

- Flo Group CEO'su Yenal Gökyıldırım: - "Çok kanallı ve çok markalı iş modelimizi ürün uzmanlığımızla birleştirdiğimizde global rekabette öne çıkıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Flo Group yeni marka anlaşmalarıyla globalde büyümeyi sürdürüyor haberi

Flo Group, Autthentic markaları Quiksilver, DC Shoes, Roxy, Billabong, RVCA ve Element'in, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Kuzey Afrika'da yer alan 18 farklı ülkede lisans haklarını ve mevcut mağazalarını devraldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Flo Group, “bölgedeki en büyük ayakkabı ve spor giyim oyuncu olma” stratejisi kapsamında, yeni imzaladığı bölgesel lisans anlaşmalarıyla yurt dışı operasyonlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Flo Group, yenilikçi çok markalı iş modeliyle 2019'dan bu yana yaptığı anlaşmalarla Nine West, Lotto ve Reebok gibi global markaların geniş bölgesel lisans haklarını elinde bulunduruyor.

Küresel bir marka geliştirme, pazarlama ve lisanslama şirketi olan Authentic ile stratejik işbirliğini her geçen gün derinleştiren şirket, global markaları müşterileriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Flo Group, Autthentic markaları Quiksilver, DC Shoes, Roxy, Billabong, RVCA ve Element'in, CIS ve Kuzey Afrika'da yer alan 18 farklı ülkede lisans haklarını ve mevcut mağazalarını devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Flo Group Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, şirket olarak kendilerini “Türkiye'nin global adımı” olarak gördüklerini belirtti.

Büyüme stratejilerinde yurt dışı işlerini büyütmenin önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Gökyıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

“Biz de istikrarlı bir şekilde globalde işimizi büyütecek fırsatları değerlendiriyoruz. Çok kanallı ve çok markalı iş modelimizi ürün uzmanlığımızla birleştirdiğimizde global rekabette öne çıkıyoruz. Portföyümüzdeki global markaları tasarımdan dağıtıma uçtan uca yönetme başarımız global arenada bize yeni kapılar açıyor. Boardriders ve markalarıyla yaptığımız stratejik işbirliklerinin global büyüme hedefimiz çerçevesinde çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Geniş bir coğrafyayı barındıran ve marka portföyümüzü büyüten bu anlaşmalarla 3 kıtada 25 ülkedeki operasyonlarımızı güçlendireceğiz.”

Flo Group
Global
İş
Lisans
Markaları

İlgili Haberler

WPW sendromundan 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kurtuldu haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:31

WPW sendromundan 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kurtuldu haberi

Sakarya’da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:24

Sakarya’da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi

Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nde ilk kez “Dijital Oyun Yarışması” düzenlenecek haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:24

Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nde ilk kez “Dijital Oyun Yarışması” düzenlenecek haberi

Sakarya’da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:15

Sakarya’da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü haberi

Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:10

Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi

Prof. Dr. Murat Türkeş’ten müsilaj açıklaması: haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:10

Prof. Dr. Murat Türkeş’ten müsilaj açıklaması: haberi

Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’nda yeni dönem haberi Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’nda yeni dönem haberi Kapıkule’de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi Kapıkule’de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi