Flo Group yeni marka anlaşmalarıyla globalde büyümeyi sürdürüyor haberi

Flo Group, Autthentic markaları Quiksilver, DC Shoes, Roxy, Billabong, RVCA ve Element'in, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Kuzey Afrika'da yer alan 18 farklı ülkede lisans haklarını ve mevcut mağazalarını devraldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Flo Group, “bölgedeki en büyük ayakkabı ve spor giyim oyuncu olma” stratejisi kapsamında, yeni imzaladığı bölgesel lisans anlaşmalarıyla yurt dışı operasyonlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Flo Group, yenilikçi çok markalı iş modeliyle 2019'dan bu yana yaptığı anlaşmalarla Nine West, Lotto ve Reebok gibi global markaların geniş bölgesel lisans haklarını elinde bulunduruyor.

Küresel bir marka geliştirme, pazarlama ve lisanslama şirketi olan Authentic ile stratejik işbirliğini her geçen gün derinleştiren şirket, global markaları müşterileriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Flo Group, Autthentic markaları Quiksilver, DC Shoes, Roxy, Billabong, RVCA ve Element'in, CIS ve Kuzey Afrika'da yer alan 18 farklı ülkede lisans haklarını ve mevcut mağazalarını devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Flo Group Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, şirket olarak kendilerini “Türkiye'nin global adımı” olarak gördüklerini belirtti.

Büyüme stratejilerinde yurt dışı işlerini büyütmenin önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Gökyıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

“Biz de istikrarlı bir şekilde globalde işimizi büyütecek fırsatları değerlendiriyoruz. Çok kanallı ve çok markalı iş modelimizi ürün uzmanlığımızla birleştirdiğimizde global rekabette öne çıkıyoruz. Portföyümüzdeki global markaları tasarımdan dağıtıma uçtan uca yönetme başarımız global arenada bize yeni kapılar açıyor. Boardriders ve markalarıyla yaptığımız stratejik işbirliklerinin global büyüme hedefimiz çerçevesinde çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Geniş bir coğrafyayı barındıran ve marka portföyümüzü büyüten bu anlaşmalarla 3 kıtada 25 ülkedeki operasyonlarımızı güçlendireceğiz.”