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Gala Gölü Milli Parkı’nda sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Enez ilçesindeki milli parkın sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jan...