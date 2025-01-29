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Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarını tamamladı haberi
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Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarını tamamladı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarını tamamladı haberi

İSTANBUL (AA) – Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'la yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, maç için İstanbul Havalimanı'ndan Hollanda'ya uçacak.

– İnce: “Kerem Demirbay'ın tedavisi 2-3 hafta devam edecek”

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbolculardan Kerem Demirbay'ın idmanda yer almadığını dile getiren Yener İnce, “Son oynanan maçta Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu. Kerem Demirbay'ın tedavisi 2-3 hafta devam edecek. Diğer oyuncular burada. Ismail Jakobs da antrenmanda. Onun aşil tendonunda ağrı vardı. Durumuna bakacağız. Nasıl bir karar alınacağını hoca belirleyecek.” ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi ile ilgili çok fazla spekülasyon çıktığını belirten İnce, şunları kaydetti:

“Ben her gün Icardi ile konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım. Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur. Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil. Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok.”

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