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İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayıp haraç istediği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı haberi
Yeşilay, çevrim içi kumar bağımlılığıyla mücadele edenlere destek oluyor haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne’de şehit ailesini ziyaret etti haberi
Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 100 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Ali Emiri Efendi, 101. vefat yıl dönümünde Fatih’te anıldı haberi
Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 63. yılında anıldı haberi
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Geçen seneyi ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2025’i “toparlanma yılı” görüyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Geçen seneyi ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2025’i “toparlanma yılı” görüyor haberi

BURSA (AA) – CEM ŞAN – Bebek ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye'nin üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren ve birçok ülkeye ihracat yapan Bursalı üreticiler, bu yıl yurt dışı pazarına umutla bakıyor.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz, AA muhabirine, kentteki Vişne Ticaret Bölgesi'nde bebek ve çocuk konfeksiyon sektörünün doğal bir kümelenmesinin olduğunu söyledi.

Yıllar içinde söz konusu bölgedeki bebe çocuk konfeksiyonu üreticilerinin sayısının artmasıyla sektörün ciddi şekilde büyüdüğünü aktaran Yılmaz, 2003 yılında kurulan derneğin de sektörün çatı kuruluşu haline geldiğini anlattı.

Bu bölgedeki sektörün yaklaşık 4 bin üretici ve 100 bin çalışanla yoluna devam ettiğini belirten Yılmaz, “Bursa, Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu ihtiyacının yüzde 80'ini sağlayan bir şehrimiz. Türkiye'de yaklaşık 18 milyar dolar civarında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı var. Bebe çocuk sektörü bu ihracatın yüzde 15-20'lik kısmını gerçekleştiriyor.” diye konuştu.

Servet Yılmaz, sektör olarak 2024'ün ilk yarısının çok güzel geçirdiklerini aktararak, geçen yılın ikinci yarısında ekonomide ve ihracatta biraz zorluklar yaşadıklarını vurguladı.

– “2025'in ikinci çeyreğinden itibaren piyasalar daha umut verici olacak”

Bu yıldan umutlu olduklarının altını çizen Yılmaz, “Güzel beklentiler içindeyiz. İnşallah 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren piyasalar daha bir umut verici olacaktır.” dedi.

Yılmaz, geçen yıl Rusya bölgesine ciddi ticaret yaptıklarını belirterek, “Fakat son zamanlarda bu azalıyor. Türki Cumhuriyetler, Afrika bölgesi önde şu anda. Yani sektör olarak ana bölgelerimizde ticaretimiz devam ediyor. Hareketli ve her türlü esnekliğe açık bir sektörüz. İnşallah önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz fuarla birlikte yeni bir adım atacağız.” ifadelerini kullandı.

Sektörün en büyük fuarı olan Junioshow'u 28-30 Ocak'ta gerçekleştireceklerini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sektörümüzdeki paydaşlarımızla birlikte yurt dışı ziyaretleri yapıyoruz. Fuarla ilgili alım heyetleri düzenliyoruz. Koşma noktasında hareketli bir yıla girdiğimizi düşünüyoruz. 2025 yılını gerçekten toparlanma yılı olarak görüyoruz. Gidişatı iyi olarak görüyoruz. Döviz kurunun bir an önce gerçek seviyesine gelmesi gerekiyor. Biraz da enflasyon ve kur farkı makası kapanırsa inşallah beklentilerimiz yerine gelmiş olacak.”

– “Fuardan beklentilerimiz çok yüksek”

Yılmaz, fuarla ilgili heyecanlı olduklarını ve ay sonunu sabırsızlıkla beklediklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son fuarımızı 2023'ün kasım ayında gerçekleştirmiştik. Bu zaman zarfında ciddi bir hazırlığımız oldu ve fuara çok ciddi hazırlanan firmalarımız oldu. Heyecanlıyız, müşterilerimizi bekliyoruz. Yurt dışındaki müşterilerimiz de aslında çok heyecanlılar. Bizi arıyorlar, bir an önce gelmek istiyorlar. Alım heyetlerimiz var. Yaklaşık 200 yabancı müşterimiz gelecek. Tabii bu da bizim mutlu ediyor. Fuara rağbet olması bizi mutlu ediyor. Fuardan beklentilerimiz çok yüksek. Fuarımız, Bursa'nın ve sektörün uluslararası pazarlara açılan kapısı. Bunu bilen paydaşlarımız bir an önce fuardaki yerlerini alıyorlar. Dolayısıyla firmalara çok büyük katkılarının olacağını düşünüyorum.”

Ticaret Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen UR-GE Projesi kapsamında kasım ayında Suudi Arabistan'a gittiklerini hatırlatan Yılmaz, Suudi Arabistan'daki görüşmelerin sektörün ihracatı açısından çok verimli geçtiğini sözlerini ekledi.

Bebe
Gerçek
İhracat

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