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Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi
Çanakkale, Belgrad ve Berlin turizm fuarlarında tanıtılacak haberi
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı haberi
Edirne’de Kosova’nın bağımsızlığı kutlandı haberi
Teknosa’nın “Kadın için Teknoloji” projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
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Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, il genelindeki spor müsabakalarında başarılı olan öğrencileri misafir etti.Soyuak, Çanakkale'de düzenlenen turnuvalarda masa tenisi ve futsalda çeşitli dereceler elde eden Gelibolu Anadolu L...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı haberi

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, il genelindeki spor müsabakalarında başarılı olan öğrencileri misafir etti.

Soyuak, Çanakkale'de düzenlenen turnuvalarda masa tenisi ve futsalda çeşitli dereceler elde eden Gelibolu Anadolu Lisesi sporcuları ve öğretmenlerini belediye ağırladı.

Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Soyuak, “Öğrencilerimizin aldıkları başarılarıyla gururlandık. Bölge finallerinde ilçe ve ilimizi temsil edecek olan futsal ve masa tenisi sporcularımıza başarılar diliyorum. dedi.

Spor

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