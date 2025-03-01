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Gelibolu’da balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi haberi
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İstanbul’da “1-7 Mart Yeşilay Haftası”nın tanıtım toplantısı yapıldı haberi
Edirne’de “tekne orucu” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de “Üsküdar Vapuru” faciasında hayatını kaybedenler anıldı haberi
Bursa’da imam hatip öğrencileri, Gazze’de ramazana tiyatro oyunuyla dikkati çekti haberi
Kocaeli’de istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı haberi
İstanbul’da trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi haberi
Kağıthane’de kontrolden çıkan iş makinesinin park halindeki araçlara çarpması kamerada haberi
BYD’nin TANG modeli Türkiye’de satışa sunuldu haberi
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Gelibolu’da balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Kocaçeşme köyünde balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi.Kocaçeşme Köyü Muhtarı Ahmet Mandacı'nın yetkililerle irtibata geçmesi üzerine DSİ ekipleri, Kocaçeşme limanında temizlik yaptı.Balıkçı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu’da balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi haberi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Kocaçeşme köyünde balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi.

Kocaçeşme Köyü Muhtarı Ahmet Mandacı'nın yetkililerle irtibata geçmesi üzerine DSİ ekipleri, Kocaçeşme limanında temizlik yaptı.

Balıkçıların kayıklarının bulunduğu limanın girişi derinleştirilerek, çamur ve molozlardan arındırıldı.

Köy muhtarı Mandacı, kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

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