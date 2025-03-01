Gelibolu’da balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi haberi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Kocaçeşme köyünde balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi.

Kocaçeşme Köyü Muhtarı Ahmet Mandacı'nın yetkililerle irtibata geçmesi üzerine DSİ ekipleri, Kocaçeşme limanında temizlik yaptı.

Balıkçıların kayıklarının bulunduğu limanın girişi derinleştirilerek, çamur ve molozlardan arındırıldı.

Köy muhtarı Mandacı, kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.