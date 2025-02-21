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Gelibolu’da ilkokul öğrencileri polisleri ziyaret etti haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, Gelibolu Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.İlçedeki 26 Kasım İlkokulu öğretmenleri Semra Sevim ve Leman Güz ile öğrenciler, polisliği ve yaptıkları görevleri tanımak ve ...