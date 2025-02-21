Gelibolu’da ilkokul öğrencileri polisleri ziyaret etti haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, Gelibolu Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
İlçedeki 26 Kasım İlkokulu öğretmenleri Semra Sevim ve Leman Güz ile öğrenciler, polisliği ve yaptıkları görevleri tanımak ve öğrenmek amacıyla Gelibolu Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Öğrenciler telsiz anonsu yapıp, polis araçlarıyla tur attı.
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