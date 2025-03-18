Gelibolu’da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü için tören düzenlendi haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törenler, 2. Kolordu Komutanlığı Karargah binası önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Bekir Abacı, 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Şehitliklerde devam eden törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Kaymakam Abacı'nın şehitlik anı defterinin imzalamanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen programda ise resim, şiir ve hikaye yarışmasında derece giren öğrenciler ile şiir dalında Türkiye ikinci olan Gelibolu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ecrin Güncü'ye hediyeler verildi.

Törenler, Gelibolu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı “Bir Destandır Çanakkale” konulu gösterisiyle tamamlandı.