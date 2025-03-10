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Global Ports Holding, İskoçya’daki Greenock Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi
Vodafone Business, “Akıllı Fabrika” çözümüyle Yayla Agro’nun dijital dönüşümünü hızlandırdı haberi
Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi
İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi
Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi
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Global Ports Holding, İskoçya’daki Greenock Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi

- Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman: - "Bu anlaşma, Birleşik Krallık'taki büyümemizi pekiştirirken, bölgedeki kruvaziyer turizmini geliştirme konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Global Ports Holding, İskoçya’daki Greenock Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi

Global Ports Holding (GPH), İskoçya'daki Greenock Kruvaziyer Limanı'nı portföyüne ekleyerek, işlettiği liman sayısını 33’e çıkardı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık'ta daha önce Liverpool Kruvaziyer Limanı'nı portföyüne ekleyen şirket, şimdi de İskoçya'daki Greenock Kruvaziyer Limanı'nda hizmet verecek.

Peel Ports Group bünyesindeki Clydeport Operations Limited ile 50 yıllık bir anlaşma imzalayarak, Greenock Kruvaziyer Limanı'nın işletmesini devraldığını duyuran Global Ports Holding, böylece Kuzey Avrupa'daki büyüme stratejisini pekiştirdi.

Greenock Kruvaziyer Limanı ile birlikte şirket, Birleşik Krallık, İrlanda ve İskandinav ülkelerini birbirine bağlayan önemli kruvaziyer rotalarındaki stratejik konumunu da güçlendirdi.

Glasgow'un 40 kilometre batısında, Clyde Nehri kıyısında stratejik konuma sahip Greenock Kruvaziyer Limanı, İskoçya'nın kültürel ve doğal güzelliklerine kolay erişim imkanı sunuyor.

Ayrıca, Glasgow ve Edinburgh'a kara ve demir yolu bağlantılarıyla ulaşım sağlayabilen liman, ziyaretçilerin İskoçya'nın kültürel mirasını keşfetmesine olanak sağlıyor.

Lomond Gölü ve The Trossachs Ulusal Parkı başta olmak üzere tarihi yapıları ve doğal güzelliklere komşu konumuyla dikkati çeken liman, ziyaretçilere İskoçya'nın en özel destinasyonlarında unutulmaz deneyimler yaşama fırsatı sunuyor.

Greenock Kruvaziyer Limanı, 2024'te 80'den fazla kruvaziyer gemisini ağırlayarak önemli bir büyüme kaydetti. Birleşik Krallık'ın önde gelen kruvaziyer merkezlerinden biri olan liman, dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlayabilmenin yanı sıra ana liman (homeport) ve transit operasyonlar için üst düzey tesislere sahip. Bu büyüme ivmesinden güç alacak olan Global Ports Holding, kruvaziyer operasyonlarını geliştirmeye, daha fazla yolcu çekmeye ve bölge ekonomisine katkı sağlayarak yeni iş fırsatları yaratmaya odaklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Kanada'dan Singapur'a kadar çok geniş bir coğrafyada operasyonlarını yürüttüklerini belirtti.

Greenock Kruvaziyer Limanı'nın portföylerine katılmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Kutman, “Liman, İskoçya'daki ilk operasyonumuz olarak bizim için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Bu anlaşma, Birleşik Krallık'taki büyümemizi pekiştirirken, bölgedeki kruvaziyer turizmini geliştirme konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Kutman, İskoçya'nın, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Biz de yerel paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışarak Greenock'un kruvaziyer tesislerini geliştirmeyi, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve bu olağanüstü ülkeye gelen yolculara eşsiz deneyimler sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca portföyümüzde bulunan Liverpool Kruvaziyer Limanı, Almanya'daki Bremerhaven Kruvaziyer Limanı ve Danimarka'daki Kalundborg Kruvaziyer Limanı ile Kuzey Avrupa destinasyonlarında önemli bir ağa sahip olduk.”

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