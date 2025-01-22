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Tekirdağ’da bir okul elektriğini güneşten sağlıyor haberi
Karmod, Bodrum’da otel çalışanları için lojman inşa etti haberi
Bakırköy’de özel liseye isabet eden mermilerle ilgili polis çalışma başlattı haberi
Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi
İpsala Sınır Kapısı’nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı haberi
Kağıthane’de kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Assos’ta 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar bulundu haberi
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GÜNCELLEME 2 – Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME 2 – Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.17 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hatlarında sefer yapan GESTAŞ AŞ de boğazda gece başlayıp sabah etkisi yoğunlaşan ve görüş mesafesinin iyice azalmasına neden olan sis nedeniyle söz konusu iki hatta feribot seferlerine ara verdi.

GESTAŞ AŞ yaptığı duyuruda, sisin etkisini kısmen yitirmesinin ardından Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin saat 10.30, Çanakkale-Eceabat hattında ise saat 12.00 itibarıyla yeniden başladığını belirtti.

Seferlerin Eceabat'tan çift saatlerde, Çanakkale'den ise tek saatlerde yapılacağı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle kuzeyden güneye saat 15.00'te transit geçişlere yeniden açıldı.

Transit geçişin, planlı çalışmanın tamamlanmasının ardından güney-kuzey yönünde yapılabileceği bildirildi.

Saat

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