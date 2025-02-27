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GÜNCELLEME – Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı haberi
Kocaeli’de bir evin banyosundaki fayansların düşmesi nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi haberi
Bursa’da Kestel Kalesi’ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü haberi
Lüleburgaz’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı haberi
Başakşehir’de “Şehitlere Dua Ümmete Nida” programı düzenlendi haberi
Çanakkale’de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi
Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
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GÜNCELLEME – Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı haberi

21 ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı haberi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler “ihaleye fesat karıştırma” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan gözaltı kararı verildi.

Öte yandan 17 şüpheli hakkında da “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.

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